Dasing

Guildo Horn beim H46: "Mal vollhaarig, dann wieder Torso"

Guildo Horn tritt beim H46 in Dasing auf und möchte zumindest gedanklich Nussecken und Himbeereis mitbringen.

Plus ESC-Legende Guildo Horn tritt beim H46-Festival in Dasing auf. Im Interview erzählt er, welche Verbindung er in die Region hat - und ob er Nussecken mit ins Wittelsbacher Land bringt.

Von Bill Titze

Sie und die Orthopädischen Strümpfe treten am 9. Juni beim H46-Festival in Dasing auf. Hand aufs Herz: Mussten Sie erst einmal googeln, wo das überhaupt liegt?



Guildo Horn: Nein, das musste ich definitiv nicht. Mein Sohn lebt in Augsburg.

Was gefällt ihnen eigentlich in Bayern?



Guildo Horn: An Bayern liebe ich die Natur, die Küche, das Bier, den Fußball und in weiten Teilen auch die Eigenständigkeit.

