Pistole von Hochdruckreiniger löst kuriosen Polizeieinsatz aus

Zwei Männer zielen aus ihrem Wagen heraus auf ein anderes Auto. In der Dunkelheit meint eine Frau, eine Pistole zu erkennen. Das ruft die Polizei auf den Plan.

Zu einem Polizeieinsatz kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag in Dasing. Gegen 3:30 Uhr, hielten sich eine 18-Jährige und ein 19-Jähriger an der Tankstelle in Dasing auf, als die junge Frau von zwei Männern bezüglich ihres Beziehungsstatus angesprochen wurde.

In der Dunkelheit: Zubehör sieht aus wie eine Pistole

Da die Frau nicht auf das Gespräch eingehen wollte, verließ sie mit ihrem Begleiter mit ihrem Auto das Tankstellengelände. Die beiden Männer fuhren laut Polizei dem Pärchen mit ihrem Pkw hinterher. Nach Angaben der Frau zielten die Männer mit einem schwarzen, waffenähnlichen Gegenstand aus dem Auto heraus auf das andere Fahrzeug. Die junge Frau ging laut Polizei in der Dunkelheit von einer Schusswaffe aus und verständigte die Polizei.

Die Einsatzkräfte hielten die beiden Männer an und kontrollierten sie. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Gegenstand um eine Hochdruckreiniger-Pistole handelte. (AZ)