Haushaltsentwurf 2023: Dasing investiert neun Millionen Euro

Plus Zum ersten Mal seit langer Zeit plant die Gemeinde Dasing für das Haushaltsjahr wieder mit einer Kreditaufnahme. Verschiedene Großprojekte machen das notwendig.

Im Dasinger Ortskern tut sich was: Die Baugrube für das neue Verwaltungsgebäude ist bereits ausgehoben, die ein oder andere Straßensperrung zeugt davon, dass sich das Gesicht des Ortes in naher Zukunft verändern wird. Diese Investitionen schlagen sich auch im Haushalt nieder. Aber nicht nur der Ortskern ist ein großer Ausgabeposten.