Hausmauer beim Rangieren gestreift: Unfallflucht in Dasing

Ein Unbekannter beschädigte eine Hausmauer in Dasing und kümmerte sich nicht um den Schaden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Beim Rangieren hat eine unbekannte Person eine Hausmauer in der Lindlstraße in Dasing angefahren. Nach Informationen der Polizei ereignete sich der Unfall am Donnerstag, 23. Dezember, vermutlich gegen 2 Uhr nachts.

Ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 850 Euro zu kümmern, verließ der oder die Schuldige die Unfallstelle. Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)