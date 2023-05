Im Dasinger Krautgarten kann man sein eigenes Gemüse ziehen

Der Gartenbauverein in Dasing will neue Mitglieder gewinnen. Dazu laufen verschiedene Aktionen.

Bei deutlich gestiegenen Lebensmittelpreisen wünschen sich immer mehr junge Familien ein bisschen Gartenland zum Anbau von Biogemüse. Mit einer Parzelle am Dasinger Krautgarten versucht nun der Gartenbauverein, diesem Trend entgegenzukommen. Dort gibt es ab sofort die Möglichkeit, kostenfrei ein oder zwei Beete zu bewirtschaften. Zunächst kann es ein Versuch für einen Sommer sein oder auch länger, wenn man Freude daran findet Bedingung ist lediglich der Beitritt zum Gartenbauverein. Wer interessiert ist, meldet sich bei Frau Martin (Telefon 08205/1626).

Die Verantwortlichen hoffen, den Verein dadurch etwas jünger aufzustellen. Mit diesem Gedanken im Sinn wurden im Rahmen des Ferienprogramms 2022 am Dasinger Schulgarten mit zehn Kindern zwei Hochbeete erstellt. Eifrig bei der Sache bohrten und schraubten die Acht- bis Zwölfjährigen die Bretter zusammen, tackerten die Folie an und befüllten das Ganze mit Schnittgut und Humus.

Dasinger Kinder bepflanzen ein "Indianerbeet"

Richtig spannend wird es aber erst jetzt zur Pflanzzeit. Beste Pflanzerde schaufelten die Jungen und Mädchen in die zwei Meter langen Kisten und unter Anleitung von Ulrike Böhm, Schriftführerin des Gartenbauvereins, bepflanzen sie ein Hochbeet als "Indianerbeet" im Stil der Maya. Das ist eine Kombination von Mais, Bohnen und Kürbis als Mischkultur sich gegenseitig begünstigender Pflanzen. Im anderen Beet soll Naschgemüse heranwachsen. Die weitere Betreuung und Pflege sowie das Basteln von Etiketten mit den Kindern findet dann im Rahmen der Offenen Ganztagsbetreuung der Grund- und Mittelschule Dasing statt.

Nächste Termine des Gartenbauverein stehen bereits an. Am Freitag, 16. Juni, ist der Jahresausflug zum Kräuterhaus St. Bernhard in Bad Dietzenbach geplant. Auch ein Besuch der Landesgartenschau in Freyung mit dem Bus am Samstag, 8. Juli, wird angeboten. Näheres wird noch rechtzeitig bekannt gegeben. (AZ)