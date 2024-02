Im Kniffel-Fieber: Full House im Dasinger Feuerwehrhaus

Plus Kniffel ist 70 Jahre alt, aber immer noch beliebt: 40 Glücksjäger hoffen auf den großen Wurf beim Turnier in Dasing. Sogar der Bürgermeister kniffelt.

„Kniffel!“ Dieser begeisterte Ausruf ist am Samstagabend im Feuerwehrhaus Dasing oft zu hören. Zum bereits achten Mal veranstaltet die Feuerwehr das Kniffel-Turnier – und viele sind der Einladung gefolgt. „Gerade jetzt in der dunklen Winterzeit wissen die Leute zu schätzen, dass etwas geboten wird“, berichtet der Vorsitzende Michael Kohler. Und wer vorbeischaut, wird gleich vom Kniffel-Fieber gepackt.

„Der Januar ist bezüglich des Gemeinschaftslebens ein toter Monat gewesen“, erinnert sich die Feuerwehrfrau Andrea Huber an die Idee zum Kniffel-Turnier vor zehn Jahren. „Bei Kartenspielen muss man so viel erklären“, sagt sie. „Daher haben wir uns beim Brainstorming für das leichtverständliche Kniffel entschieden“, ergänzt ihr Mann, Feuerwehr-Kommandant Michael Huber.