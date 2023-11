Dasing

In Dasing versteckt sich eine Sportgaststätte mit Urlaubsfeeling

Plus Unter den Sportgaststätten der Region verbergen sich echte Geheimtipps - darunter das Restaurant in der Dasinger Freizeitanlage. Was die Gaststätte so besonders macht.

Von Christine Hornischer

In der Freizeitanlage Dasing versteckt sich hinter dem weitläufigen Freizeitgelände und dem Freibad die Gaststätte Freizeitanlage Dasing. Mit ihrem Charme und ihrer Auswahl an Pizzen und gutbürgerlicher Küche hat sie sich in den letzten Jahren zu einem Highlight in der Freizeitoase entwickelt. Die Pächter Meryem und Besin Rhawi haben die Gaststätte seit 2021 gepachtet und zu einem Geheimtipp in der Gastroszene gemacht.

Das Wirtsehepaar setzt auf frische Zutaten und Regionalität. Die Speisekarte der Gaststätte Freizeitanlage Dasing ist auf der einen Seite eine Hommage an die italienische Küche, die von klassischen Pizzabroten oder Margherita-Pizzen bis hin zu kreativen Belägen reicht. So sind beispielsweise die Vegetarische Pizza mit Kapern, Oliven, frischen Auberginen, Zucchini, Rucola und Parmesan oder die Pizza mit Putenstreifen, Tomaten, Mozzarella, Rucola und Parmesan die Renner der Saison. Auch Party-Pizzas mit 40 mal 60 Zentimeter gibt es. "Der Teig ist selbstgemacht mit eigener Rezeptur", verrät die Wirtin.

