Jugend erfolgreich beim Wissenstest

14 Jugendliche der Feuerwehr Rieden-Tattenhausen und 11 der Feuerwehr Friedberg nahmen kürzlich erfolgreich am jährlichen Wissenstest der Jugendfeuerwehren in Bayern teil. Das Thema in diesem Jahr war die Fahrzeugkunde. Unter der Leitung vom Kreisjugendwart Magnus Hammerl (vierter von rechts) wurde die Prüfung in Rieden abgelegt. Dieser schriftliche Test umfasst je nach Fortbildungsstufe bis zu 30 Fragen. Die beiden Jugendwarte Melina Helfer und Michael Tremmel (erster von rechts) bereiteten die Feuerwehranwärter in Rieden, und Holger Broy (zweiter von rechts) in Friedberg, an mehreren Übungsabenden auf den Test vor. Jason Tremmel, Matthias Brandmair, Valentina Rous, Helena Helfer und Elisa Poppe legten dieses Jahr bereits die vierte und letzte Stufe des Wissenstests ab und konnten somit ihre Urkunde in Empfang nehmen.

