Junge Schreiner überzeugen mit ihrer Arbeit

Bei der Freisprechungsfeier in Dasing werden die Innungssieger und die Sieger des Wettbewerbs "Gute Form" geehrt.

Nach drei Jahren Lernen war es so weit: Die angehenden 21 Schreiner und Schreinerinnen aus dem Wittelsbacher Land wurden von ihrem Stand als Lehrlinge freigesprochen. Sie erhielten ihre Gesellenbriefe im Rahmen einer Feier, auf der neben den Junggesellen und Junggesellinnen, Eltern, Freunde und auch die ausbildenden Meister geladen waren.

Der Obermeister der Innung, Konrad Sedlmeyr und Walter Luksch als Vertreter der Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land drückten in ihren Ansprachen ihre Überraschung angesichts der schönen Gesellenstücke aus, die im Saal des Bäckerwirts in Dasing ausgestellt waren. Die Vielfalt der Möbelstücke erstaunte, die harmonische Gestaltung und die sorgfältige Konstruktion überzeugte, sodass Luksch den ausgestellten Stücken einen "künstlerischen Wert" zumaß. Aber man sprach auch Themen an, die zurzeit die Handwerker beschäftigen, wie die hohen Energiepreise, die gerade den energieintensiven Handwerksbetrieben zu schaffen machen.

Corona prägte die Ausbildung der Schreiner im Wittelsbacher Land

Danach lud Sonja Schmaus, die Fachbetreuerin der Abteilung Holztechnik, die Festgäste auf eine mit vielen Bildern belegte Zeitreise ein, die die vergangenen drei Jahre in der Schule zum Thema hatten. Dabei wurde aber auch deutlich, dass Corona gerade in der Berufsschule tiefe Spuren hinterlassen hatte, abgesagte Messebesuche, keine Abschlussfahrten und Praxisunterricht "online". Dennoch war jedem Zuhörer klar, dass in diesen drei Jahren trotz allem viel gelernt wurde und der Spaß an und bei der Arbeit nie zu kurz kam.

Anschließend überreichte der stellvertretende Innungsobermeister Hermann Merz die Gesellenbriefe und ehrte die Innungssieger. Elias Huber, der bei Innenausbau Fischer in Todtenweis in Ausbildung war, wurde Erster. Sein Sideboard, aus mit Strom behandelter Eiche, überzeugte durch eine saubere handwerkliche Bearbeitung. Die Plätze zwei und drei belegten Florian Schönfeldt (Schreinerei Achter & Baumgartner, Dasing) und Sebastian Massinger (Holzbau Ringenberger, Mering).

Elias Huber wurde mit seinem Sideboard aus mit Strom behandelter Eiche Innungssieger und Sieger im Wettbewerb "Gute Form". Foto: Sandra Sitzmann

Bekannt gegeben wurden auch die Sieger des Wettbewerbs "Gute Form". Hier lag wieder Elias Huber mit seinem Sideboard vorn. Er darf nun sein Gesellenstück im Dezember auf der Messe Heim & Handwerk in München vor großem Publikum ausstellen. Platz zwei belegte Florian Schönfeldt (Schreinerei Achter & Baumgartner, Dasing) und Felix Büchler (Holzkonzept Hofgärtner, Friedberg) erreichte den dritten Platz in diesem Wettbewerb. (AZ)