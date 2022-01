Keine Unfallschuld, aber alkoholisiert: Autos stoßen in Dasing zusammen

Bei einem Unfall in Dasing kam es zu hohem Sachschaden. Durch Alkoholtests bei den Fahrern stellte sich heraus: Der Geschädigte hatte getrunken.

Obwohl ein 27-Jähriger keine Schuld an dem Unfall trug, wird nun gegen ihn ermittelt: Am Dienstag stießen um 19.30 Uhr zwei Autos auf der Kreuzung Aichacher Straße und Messerschmittstraße in Dasing zusammen. Der 29-jährige Unfallverursacher befand sich auf der Messerschmittstraße und wollte in die Waldstraße fahren. Wie die Polizei mitteilte, übersah er dabei einen 27-Jährigen, der zeitgleich auf der AIC 10 in Fahrtrichtung der Autobahnauffahrt unterwegs war.

Verkehrsunfall in Dasing: Ein Beteiligter war alkoholisiert unterwegs

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos, wodurch der 27-Jährige nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort in einen Zaun prallte. Beide Fahrer blieben unverletzt. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro, am Auto des Geschädigten von 10.000 Euro. Bei dem Zaun wurde von 100 Euro an Schaden ausgegangen.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest des Geschädigten ergab einen Wert von 0,5 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Er muss sich nun aufgrund von Trunkenheit im Verkehr verantworten. (AZ)