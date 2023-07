Kevin Franta rettet in Dasing ein Biberbaby

Der Tierliebhaber vom Dasinger Bauhof befreite den zwei Monate alten Nager aus seiner misslichen Lage im Regenüberlaufbecken. In der Tierklinik wird er aufgepäppelt.

Kevin Franta freut sich über seinen beherzten Einsatz, mit dem er ein Biberbaby retten konnte. Er ist ein Tierliebhaber und möchte Tieren helfen, wenn es ihm möglich ist. Der kleine Nager befindet sich jetzt in guten Händen. Eben bekam Franta den Anruf, dass er ihn wieder abholen kann. In welche Biberaufzuchtstation er kommt, kann er noch nicht sagen. Die Entscheidung darüber trifft der Bibermanager aus Bayern, Gerhard Schwab.

Was soll mit dem Biber jetzt passieren?

Die Rettung liegt erst zwei Tage zurück, darum kann sich Kevin Franta noch ganz genau an alle Einzelheiten erinnern. "Ich bekam vom Mitarbeiter der Kläranlage Dasing Johannes Birner ein Foto zugesandt. Darauf sah ich einen jungen Biber, der in einem Regenüberlaufbecken feststeckte", berichtet er aufgeregt.

Kevin Franta arbeitet ebenfalls bei der Gemeinde Dasing beim Bauhof. Er sollte entscheiden, was mit dem kleinen Tier weiter passieren sollte. "Ich bin auch Jäger in Dasing und kümmere mich auch um die Hege und Pflege der Wildtiere. Darum war es mir eine Herzensangelegenheit, das kleine Lebewesen zu retten", verrät er.

Der Bibermanager entscheidet über die weitere Zukunft des Tieres

Mit Kescher und Transportbox fuhr er zur Kläranlage beim MC Donalds und befreite den Biber aus seinem Gefängnis. "Ich telefonierte erst mit dem Bibermanager Gerhard Schwab und später noch mit dem Biberbeauftragten Thomas Kaeuffer von der Unteren Naturschutzbehörde", gibt er Auskunft. Entnahme oder Tötung eines Bibers wäre nur mit einer artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung des Landratsamtes möglich, weiß er. "Sie sagten mir, dass ich das Tier in die Tierklinik nach Gessertshausen bringen solle, wo es untersucht und aufgepäppelt wird", erzählt er weiter. Von dort erhielt er soeben einen Anruf, dass der Biber so fit ist, dass er wieder abgeholt werden kann. Wo er hinkommt, entscheidet in den nächsten Tagen der Bibermanager.

Wie konnte der kleine Biber aber in das Regenüberlaufbecken bei der Kläranlage geraten? Kevin Franta vermutet, dass der Biber zuerst in dem Bach, der an dem Regenüberlaufbecken vorbeiläuft, schwamm und unerwartet auch in dieses vom Regen gefüllte Becken hineinschwamm. Als der Wasserstand sank, kam er aus eigenen Kräften nicht mehr hinaus und war gefangen. "Der kleine Biber war ganz zahm und ließ sich problemlos von mir befreien", berichtet Franta. Biber haben keine Angst vor Menschen, weiß er. Auch wenn viele Menschen im Biber einen Schädling sehen, könne man mit ihm gut im Einklang leben, sagt er.