Betrunken am Steuer: Fahrverbot

Wegen Trunkenheit am Steuer müssen zwei Autofahrer ihren Führerschein abgeben. Die Polizei zog sie in Kissing und Dasing aus dem Verkehr.

500 Euro Bußgeld und ein Monat Fahrverbot warten auf einen Autofahrer, den die Polizei Friedberg am Freitag gegen 18 Uhr in Kissing aus dem Verkehr zog. Bei einer Verkehrskontrolle an der B2 fiel der Alkoholgeruch des 65 Jahre alten Mannes auf, der Atemalkoholtest ergab 0,54 Promille.

Dasselbe trifft auf einen 35-jährigen Pkw-Fahrer zu, der am Samstag gegen 00.55 Uhr in der Aichacher Straße in Dasing kontrolliert wurde. Bei ihm ergab der Alkoholtest einen Wert von 1,02, das liegt ebenfalls im Bereich einer Ordnungswidrigkeit, wie die Polizei meldet. (kru)