Kochen, Kicker und Co.: Das Juze Dasing ist eine zweite Heimat für Junge

Plus Das Jugendzentrum in Dasing bietet Jugendlichen viele Freizeitmöglichkeiten. Das danken diese mit großer Treue. Und der ein oder anderen ausgefallenen Spielidee.

Erst einmal ist Schweigen zu hören. Was ihnen in Dasing gefällt? Bei dieser Frage müssen die Jugendlichen doch etwas nachdenken. Maximilian hat schließlich eine Antwort parat. "Es gibt viele Läden hier, man kann gut einkaufen." Auch Spielplätze gebe es, sagt Marcel. Am besten gefällt ihnen aber das Jugendzentrum der Gemeinde, das wird bei einem Besuch vor Ort deutlich. Hier wurde in den letzten zwei Jahren viel gemacht, es gibt allerhand Möglichkeiten für Jugendliche, sich auszutoben.

Mitverantwortlich dafür ist Julia-Schirin Meyer. Die 29-Jährige ist seit April 2021 die Leiterin des Jugendzentrums direkt am Bahnhof. In der Corona-Zeit ging es damals los für sie, was schwierig war, wie sie selbst sagt. Die geltenden Regelungen ließen in der ersten Zeit keinen Betrieb im Juze zu, Meyer musste sich etwas einfallen lassen, um sich bei den Jugendlichen vor Ort bekannt zu machen. Dafür war sie viel auf Instagram aktiv, ging in die Mittelschule, war aber auch vor Ort im oder besser am Jugendzentrum. "Tatsächlich waren relativ viele Jugendliche vor der Tür, da habe ich das Gespräch gesucht."

