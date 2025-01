Wer wird Millionär: Hat Jutta Wagner die Millionen geknackt?

16.000 Euro – und eine unvergessliche Erinnerung, das ist der Gewinn für Jutta Wagner aus Dasing bei der RTL-Quizsendung „Wer wird Millionär“. Die 67-Jährige war Teil der „3-Millionen-Euro“-Woche, bei der sich die Kandidatinnen und Kandidaten während der Woche einen Platz im Finale erspielen konnten. Dort ging es dann um die Rekordsumme von drei Millionen Euro. Den Einzug ins Finale schaffte Wagner in der am vergangenen Dienstag ausgestrahlten Folge noch, in dem sie mit 16.000 Euro nach Hause ging. Dabei blieb es dann aber auch für sie.

Mit dem Geld will Jutta Wagner die Familie zusammenbringen

In dem großen Finale, das Freitagabend auf RTL ausgestrahlt wurde, kam Wagner nicht erneut zum Zug. Wirklich enttäuscht ist sie darüber aber nicht. „Ich bin dankbar für die 16.000 Euro“, sagt sie einige Wochen nach der Aufzeichnung. Natürlich hätte sie es gerne nochmal probiert. „Das zweite Mal auf dem Stuhl hat man eine Erfahrung, auf die man zurückgreifen kann.“ Außerdem habe sie sich insgesamt 32.000 Euro erhofft. „Ich habe so tolle Kinder, Schwiegerkinder und Enkelkinder. Sie alle hätte ich gerne zu einem gemeinsamen Urlaub eingeladen.“ Das wären insgesamt immerhin 21 Leute gewesen. Mit 16.000 Euro wird das jedoch knapp.

Das Preisgeld will sie zumindest in ein gemeinsames Wochenende investieren. Denn ihre sechs Kinder und acht Enkelkinder leben in ganz Deutschland verstreut. „Meine Familie ist der größte Jackpot für mich“, sagt sie. Auch das „Fernseh-Fieber“ hat noch mehr Familienmitglieder gepackt. Sohn Sebastian war etwa vor zwei Jahren bei Bauer sucht Frau International, ebenfalls eine RTL-Produktion, dabei. Ihre Tochter Chantal steht mit der Donikkl-Crew regelmäßig auf der Bühne und hatte auch schon ein paar Auftritte als Kleindarstellerin. Und auch Jutta Wagner hat noch nicht genug: „Ich finde diese Atmosphäre einfach ganz toll.“ Den Auftritt bei Wer wird Millionär wird sie aber sicher nicht vergessen: „Das war etwas Einmaliges.“