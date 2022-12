Kurioser Notruf: Polizistinnen fangen Pferde auf B300 ein

In Dasing reißen zwei Ponys von einem Hof aus und laufen auf die B300. Die herbeigerufenen Polizistinnen haben die Lage schnell im Griff.

Ihr Händchen für Tiere bewiesen zwei Polizistinnen der Polizeiinspektion Friedberg in Dasing. Dort waren wie erst jetzt berichtet zwei Ponys am 5. Dezember ausgebüxt. Ein Tier hatte gegen 10 Uhr seinen Besitzer getreten, anschließend floh das Duo vom Hof in der Unterzeller Straße.

In der Zwischenzeit teilte ein aufmerksamer Autofahrer per Notruf mit, dass zwei Ponys auf der B300 sind. Die Polizeistreife konnte die Ponys schnell einfangen und bis zum Eintreffen der Besitzer auf einem nahegelegenen Feld festhalten. Eine Polizistin führte eines der Ponys per Hand auf das Feld, woraufhin das zweite von allein folgte.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Ponys wurden danach wohlbehalten wieder ihren Besitzern gebracht. Eine Gefahr für den Verkehr bestand nicht, weil die Tiere sehr schnell wieder eingefangen werden konnten. (AZ)