Dasing-Laimering

17:58 Uhr

Ein Jahr nach der Eröffnung: Wie läuft es im Impfzentrum Dasing?

Plus Vor einem Jahr werden im Impfzentrum Dasing die ersten Personen gegen Corona geimpft. Was sich geändert hat und wie es weitergeht - ein Geburtstagsbesuch.

Von Sebastian Richly

Den ersten Geburtstag hätte das Impfzentrum Dasing eigentlich gar nicht erleben sollen. Der ursprüngliche Mietvertrag war auf sechs Monate beschränkt. Da aber auch ein Jahr nach der Eröffnung am 2. Februar 2021 die Corona-Pandemie den Alltag bestimmt, wird in Laimering auch ein Jahr später geimpft. Im Vergleich zum Eröffnungstag hat sich einiges geändert, aber eben nicht alles. Eine Rückkehr an den Ort, an dem alles angefangen hat.

