Dasing-Laimering

06:00 Uhr

Einwohner fordern: Dasing soll nicht verstädtern

Auf dem Gelände des Gasthofs Asum in Laimering entstehen sechs Wohnblöcke für insgesamt 100 Menschen. Das stößt im Dasinger Ortsteil auf Kritik.

Plus Die Pläne für sechs neue Wohnhäuser in Laimering sind Thema der Bürgerversammlung. Einwohner fordern Konsequenzen, um solche Entwicklungen in Zukunft zu verhindern.

Von Andreas Alt

Die Einwohner der Gemeinde Dasing treibt die Sorge um, dass ihre Orte künftig von großen Wohnblocks dominiert werden und ihren dörflichen Charakter verlieren. Aktueller Anlass dafür ist der Bau von sechs großen Wohnhäusern auf dem Gelände des ehemaligen Landgasthofs Asum in Laimering, der auch im Mittelpunkt der Bürgerversammlung stand.

