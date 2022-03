Unfallflucht: Lkw-Fahrer reißt Verkehrsschild aus Verankerung und fährt weiter

Ein 48-Jähriger schleift mit seinem Sattelzug in Laimering ein Verkehrsschild mit. Der Mann entfernt das Schild kurz vor der A8, meldet den Schaden aber nicht.

Ein 48-Jähriger war am Mittwoch mit seinem Sattelzug in Dasing unterwegs. Gegen 20.45 Uhr befuhr er die Straße Am Birkfeld in Laimering. Beim Wenden touchierte er laut Polizei ein Verkehrsschild, welches sich in seinem Auflieger verfing und aus der Verankerung gerissen wurde.

Das Verkehrsschild wurde durch den Sattelzug mitgeschliffen. Dies bemerkte der Lkw-Fahrer vor der Auffahrt auf die A8 und entfernte das Schild. Danach setzte er seine Fahrt unbeirrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Ein unbeteiligter Zeuge notierte sich das Kennzeichen des Aufliegers. Der Sattelzug wurde wenig später auf der Autobahn angehalten. Der Sachschaden beträgt ca. 3000 Euro. (AZ)