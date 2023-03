Wegen eines Tages: 17-jährigem Mopedfahrer droht Ärger

Ein Kleinkraftradfahrer fährt mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen zwischen Dasing und Laimering. Der 17-Jährige hatte die Wechselfrist knapp verpasst.

Nur einige Stunden wurden einem jungen Kleinkraftradfahrer in Dasing zum Verhängnis. Der 17-Jährige war am Donnerstag, 2. März, gegen 16.50 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Dasing und Laimering mit einem grünen Versicherungskennzeichen unterwegs. Dieses war jedoch am 1. März abgelaufen. Somit bestand kein Versicherungsschutz mehr.

Die Polizei untersagte die Weiterfahrt. Den jungen Mann erwartet außerdem eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz. In diesem Zusammenhang erinnert die Polizei in Friedberg, dass die Versicherungskennzeichen zum 1. März gewechselt werden mussten. Die aktuelle Farbe für das Jahr 2023 ist schwarz. (AZ)