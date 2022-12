Zwei Lkw stoßen zusammen

Unfallflucht auf der Laimeringer Straße in Dasing. Die Polizei sucht einen Lastwagenfahrer.

Am Freitagabend kam es auf der Laimeringer Straße in Dasing zu einem Unfall zwischen zwei Lkw. Ein Lkw-Fahrer fuhr laut Polizei die Laimeringer Straße Richtung Laimering. Als er abbiegen wollte, wurde er von einem entgegenkommenden Lkw am Außenspiegel touchiert. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Sachschaden liegt bei 800 Euro. Hinweise unter 0821/323-1710 an die Polizei Friedberg. (AZ)