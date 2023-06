Landwirtschaftsministerin Kaniber stellt sich der Kritik der Bauern

Plus Beim "Abend der Landwirtschaft" in Dasing geht es um Gülle, PV-Anlagen, Tierhaltung und mehr. Dabei werden sowohl Bundes- als auch Landesregierung angegriffen.

Viele heiß diskutierte Themen kamen beim „Abend der Landwirt­schaft“ des Bayerischen Bauernverbandes im voll besetzten Dasinger Bäckerwirts aufs Tapet. Zu Gast war Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber ( CSU).

Das große Interesse zeigte sich auch an den Eh­ren­gästen. BBV-Kreisob­mann Wolf­gang Teifelhart und Kreisbäue­rin Sa­­bine Asum begrüß­ten die Landtags­ab­geordneten Peter To­masch­ko (CSU), Chris­tina Haub­rich (Grüne) und Simone Stroh­mayr ( SPD), Landrat Klaus Metz­ger, Da­sings Bürgermeister Andreas Wiesner so­wie Kommunal­politi­ker und -politikerinnen.