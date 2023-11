Lichterdemo in Dasing: „Frieden fängt im Kleinen an“

Im Zeichen des Friedens: In Dasing findet am Samstag eine Lichterdemo statt. Eine Veranstaltung zwischen Unzufriedenheit und Hoffnung.

Krieg in Nahost und der Ukraine, Aufstieg rechter Parteien in Europa, Antisemitismus in Deutschland: Die Zahl der Krisen und Konflikte scheint dieser Tage endlos. Die Gemeinde Dasing nimmt das zum Anlass, Hoffnung und Miteinander unter den Menschen zu stärken. Bürgermeister Andreas Wiesner und Diakon Michael Popfinger veranstalten einen Lichterumzug durch die Gemeinde. Unter dem Motto "Auf die Straßen für den Frieden" soll die Veranstaltung Menschen allen Alters und jeder Herkunft zusammenbringen.

Treffpunkt für die Lichterdemo ist am Samstag um 17.30 Uhr der alte Sportplatz im Bitzenhofer Weg. Der Bürgermeister und der Diakon werden zunächst kurze Ansprachen halten. Auch das Jugendzentrum Dasing trägt seinen Teil zur Veranstaltung bei. Anschließend startet der Lichterumzug in Richtung Alpenstraße und zieht weiter über die Schulstraße, bis er wieder im Bitzenhofer Weg ankommt. Teilnehmer sollen ihre eigenen Kerzen und Lichter mitbringen, Fackeln sind nicht erlaubt.

Eine Veranstaltung für alle: weder kirchlich noch politisch

Die Einladung zum Friedensumzug geht an alle Menschen, egal welcher Religion oder Nationalität sie angehören. Es solle auch nicht um den Glauben oder die Politik gehen. „Uns geht es um die Menschen und den Frieden“, sagt Diakon Popfinger. Auch Bürgermeister Wiesner ist ein aufgeschlossenes Miteinander ohne Abgrenzung wichtig: „Jeder ist willkommen, der für den Frieden ist.“ Beide wünschen sich eine möglichst hohe Teilnehmerzahl, um ein Zeichen für den Frieden zu setzen. „In Dasing leben Menschen aus 60 Nationalitäten. Es wäre schön, wenn man das am Samstag auf der Straße sieht.“

Dasings Diakon Michael Popfinger (links) und Bürgermeister Andreas Wiesner veranstalten eine Lichterdemo im Zeichen des Friedens. Foto: Anna Faber

Sorge um ausgrenzende Parolen oder gewaltsame Ausschreitungen, wie zuletzt auf anderen Demos zum Nahost-Konflikt, haben die beiden Organisatoren nicht. Die Polizei Friedberg ist aber mit einigen Beamten vor Ort. In erster Linie, um für den Umzug den Verkehr umzuleiten, doch auch für mögliche Zwischenfälle ist die Polizei sensibilisiert. Sie geht jedoch davon aus, dass alles friedlich ablaufen wird.

Kooperation zwischen Kirche und Politik: „Frieden fängt im Kleinen an“

Die steigenden Unsicherheiten und Ängste in der Bevölkerung nehmen auch Wiesner und Popfinger wahr. Der Diakon wünsche sich mehr Diplomatie von politischen Akteuren und weniger gegeneinander. Der Unfrieden in verschiedenen Regionen träfe gerade die westlichen Länder tief, weil sie überall auf der Welt Gerechtigkeit wollten. „Wir können aber nicht warten, bis der große Frieden kommt“, sagt Diakon Popfinger. „Frieden fängt im Kleinen an.“ Kleine, aber wichtige Zeichen für Frieden und Miteinander unter den Menschen seien entscheidend. Genau das wollen Wiesner und Popfinger mit der Lichterdemo schaffen: „Uns ist es beiden eine Herzensangelegenheit, die Menschen da draußen zu erreichen und für sie da zu sein.“ Dass Diakon und Bürgermeister Hand in Hand am selben Projekt arbeiten, ist eigentlich nicht selbstverständlich. In Dasing allerdings schon: Die Zusammenarbeit ist eine lange Tradition. Deshalb gehen Wiesner und Popfinger auch das Thema Frieden gemeinsam an.