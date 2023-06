Am Wochenende steigt Hannes Ankners Festival H46 – das Programm im Überblick

Sogar der Papst hat schon ein Ticket: Ab Freitag geht es beim Festival H46 im Dasinger Ortsteil Lindl rund. Zu Gast sind Guildo Horn, die Schürzenjäger, aber auch Lokalmatadoren.

Musik statt Stahl, feiern statt schuften: Von Freitag bis Sonntag ist auf dem Gelände von Metallbau Ankner im Dasinger Ortsteil Lindl ein großes Open Air angesagt. Headliner sind Guildo Horn (Freitag) und die Schürzenjäger (Samstag). 3000 Leute haben Platz. Der Ticketverkauf läuft gut. Eine Karte hat Ankner sogar Papst Franziskus persönlich überreicht.

Ankner spielte mit der bayerischen Musik-Delegation "Weilachtaler Musikanten Freunde" bei einer Audienz auf dem Petersplatz. Organisiert hatte das der Schrobenhauser Uli Städele, der am Sonntag mit seinen 3 Scheinheiligen auch beim H46 auftritt. Der Papst winkte die Musikantinnen und Musikanten auf die Bühne, stieg aus seinem Rollstuhl und begrüßte sie. "Er kam zu uns wie ein Kumpel", erzählt Ankner. "Musik ist was Schönes", habe Franziskus auf Deutsch gesagt - diese Chance ließ sich Ankner nicht entgehen und drückte Franziskus ein Ticket in die Hand.

Hannes Ankner überreichte sogar Papst Franziskus eine Eintrittskarte für das Festival H46 in Lindl. Foto: Hannes Ankner

Gerade rüstet sich das Gelände für den Andrang von mehreren Tausend Menschen. Momentan läuft der Aufbau auf Hochtouren. Die große Bühne mit dem Schriftzug "H-World Open Air" steht schon, jetzt werden noch die Stände aufgebaut. Für Veranstalter Hannes Ankner, der selbst an Krebs litt, aber mittlerweile wieder ganz gesund ist, ist dieses Fest eine Herzensangelegenheit. Der komplette Reinerlös wird an den Verein Glühwürmchen gespendet. Dieser kümmert sich um krebskranke Kinder und deren Familien. 33.000 Euro kamen so vergangenes Jahr zusammen.

Bei der Organisation steht der umtriebige Unternehmer nicht allein. "Das geht nur im Team", sagt er. Hinter dem "H46" steht die B.A.R. GmbH. Geschäftsführer sind Ankner, der Gastronom Stefan "Bob" Meitinger und Siegfried Riegel (Riegel-Center). Auch Ankners Belegschaft sowie die Burschen & Derndl-Vereine aus Dasing, Laimering, Wollomos und Kleinberghofen helfen mit.

Guildo Horn und Schürzenjäger beim H46 in Dasing

Viele namhafte Künstler geben sich von Freitag bis Sonntag die Klinke in die Hand. So ist am Freitag der Kult-Sänger Guildo Horn mit seinen Orthopädischen Strümpfen der Headliner. Den Schlagersänger ("Guildo hat euch lieb") wollte Ankner eigentlich schon letztes Jahr verpflichten - nun hat es geklappt. Am Samstag spielen die Schürzenjäger auf. Sie hat der stets hilfsbereite Ankner kennen gelernt, als sie mit ihrem Tourbus auf der Autobahn liegen blieben. Der Sonntag mit seinem Weißwurst-Frühschoppen ist der Volksmusik gewidmet. Hier sollen auch Menschen älteren Semesters aus Dasing und Umgebung auf ihre Kosten kommen, und das bei freiem Eintritt.

Am Freitag ist um 17 Uhr Einlass, um 17.20 startet Karpfhoven als erste Band. Am Samstag öffnen sich die Türen um 15 Uhr, um 15.30 geht es dann mit der Musik von Skile los. Ein Shuttle-Bus steuert die ausgeschilderten Parkplätze in Lindl und Dasing an. Gefeiert wird bis nach Mitternacht. Damit bis dahin keiner verhungert und verdurstet, gibt es diverse Getränke sowie Ochsenburger, Pizza, Flammkuchen, Steckerlfisch und Süßes - für Guildo Horn natürlich die obligatorischen Nussecken. Am Sonntag ist dann von 10 bis 16 Uhr Programm.

Hannes Ankner freut sich schon tierisch auf das Festival. Wird er auch heuer wieder selber auf der Bühne stehen? Richtig wild ist er nicht drauf, doch hat das Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra schon angekündigt, dass es bei einem Stück noch einen Trompeter brauchen könnte...

Das Line-up beim Festival H46 in Dasing-Lindl

Freitag, 9. Juni 2023:

17 Uhr Einlass

17.20 Uhr Karpfhoven

18.30 Uhr Cange Over

18.40 Uhr The Sensationel Skydrunk Heartbeat Orchestra

19.50 Uhr Change Over

20.10 Uhr Django 3000

21.50 Uhr Change Over

22.20 Uhr Guido Horn

00.05 Uhr Professor Grabowsky

Samstag, 10. Juni 2023:

15.00 Uhr Einlass

15.30 Uhr Skile

16.30 Uhr Change Over

16.50 Uhr Dialeckt

17.50 Uhr Change Over

18.10 Uhr Loamsiada

19.10 Uhr Change Over

19.30 Uhr DeSchoWieda

21.00 Uhr Change Over

21.30 Uhr Schürzenjäger

00.05 Uhr Stifflers ACDC Cover



Sonntag, 11. Juni 2023:

10 Uhr Einlass

Anita Hofmann

Die Jungen Original Oberkrainer

Freddy Pfister Band

Marcel Benker

Die 3 Scheinheiligen

Kühnhauser Klappstia

Hier gibt es Tickets für das Festival H46 in Dasing-Lindl

Karten gibt es unter: h-world.events.de. Am Sonntag ist der Eintritt frei, Einzeltageskarten kosten passend zum Namen des Festivals 46 Euro, Tickets für beide Tage 77 Euro. Es gibt vermutlich Restkarten an der Abendkasse, doch die Veranstalter können nicht garantieren, dass dort noch Tickets zu haben sind.