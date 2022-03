Dasinger Unternehmer veranstaltet ein großes Festival im kleinen Lindl

Plus Seinen 45. Geburtstag feiert der Dasinger Unternehmer Hanns Ankner mit einem zweitägigen Open Air. Das Konzert hat einen besonderen Grund und einen besonderen Zweck.

Schon immer hat Johannes Ankner große Anlässe gerne gefeiert. Hochzeiten, Jubiläen – und Geburtstage. Heuer begeht er seinen 45., und dazu will der Dasinger besonders viele Menschen einladen. Tausende Menschen, um genau zu sein. Anstatt einer großen Feier veranstaltet er nun ein Festival. Der Grund für die Ausweitung der Feier ist jedoch weit weniger erfreulich.