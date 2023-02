Guildo Horn kommt zum Musikfestival H46: So sieht das Programm aus

Das Programm für das Festival H46 in Lindl steht. Neben Lokalmatadoren sind bekannte überregionale Gruppen dabei. Hinter einem Auftritt steckt eine besondere Geschichte.

Tolle Musik, bestes Wetter, ausgelassene Stimmung - das erste Festival auf dem Gelände des Metallbauunternehmens Ankner in Dasing-Lindl war ein großer Erfolg. Von Freitag, 9. Juni, bis Sonntag, 11. Juni, geht die Veranstaltung heuer in ihre zweite Auflage. Seit Monaten tüfteln die Organisatoren schon am Programm, nun können sie Vollzug melden. Mit dabei ist ein echter Klassiker deutscher Musikgeschichte. So kommen Sie an Tickets.

The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra - hier beim Stereostrand 2019 in Aichach - tritt beim H46 in Lindl auf. Foto: Anna Schmid

Hannes Ankner konnte Guildo Horn und die orthopädischen Strümpfe für das H46-Festival gewinnen. Horn feierte kürzlich seinen 60. Geburtstag - als ob es der 70. wäre. "Er steht genau für die Verrücktheit, die wir hier haben wollen", freut sich Ankner auf den Auftritt des Kult-Stars mit der getönten Brille. Schon für das vergangene Festival in Lindl sei man an Horn dran gewesen, damals hat es aber nicht geklappt. "Der kann richtig rocken und hat Bock, zu uns nach Bayern zu kommen", ist sich der Dasinger sicher, dass Horn am Freitagabend mit Hits wie "Guildo hat euch lieb" für ordentlich Stimmung sorgen wird. Mit diesem Hit traten Horn und Co. 1998 beim Eurovision Song Contest für Deutschland an und belegten Platz sieben.

H46 Musikfestival in Dasing: Zillertaler Schürzenjäger im Programm

Horn ist aber natürlich nicht der einzige Programmpunkt. Den Auftakt macht am Freitag um 17 Uhr das Rock-Duo Professor Grabowski, die aus dem Raum München kommen. Ankner hat beim Programm auch darauf geachtet, dass Bands aus der unmittelbaren Umgebung dabei sind. Auftreten wird am Freitag auch das Sensetional Skydrunk Heartbeat Orchestra aus Aichach, während am Samstag die Aichacher Rockband DiaLeckt ihren Auftritt hat. "Die machen ihre Lieder selber und werden mit Sicherheit für gute Laune sorgen", meint Ankner.

96 Bilder So feierten die Menschen beim H45 Open-Air-Festival in Dasing Foto: Peter Fastl

Dass später am Samstag dann die Zillertaler Schürzenjäger auf der Bühne stehen, hat auch mit einer kuriosen Geschichte zu tun. Die Gruppe blieb im vergangenen Jahr mit ihrem Tourbus bei Dasing stecken - kurz nach dem H45. Ankner bot seine Hilfe an, die Schürzenjäger wurden auf die Überbleibsel des Festivals aufmerksam - und schon kam man ins Gespräch. Eine Einladung für einen Auftritt der Kult-Band folgte und Ankner war sofort begeistert. "Die spielen ihre Hits mittlerweile in einer rockigeren Version." Dazu kommt noch das große Blasorchester, das die Schürzenjäger mitbringen wollen. Zweieinhalb Stunden planen sie, in Lindl spielen – und das ohne Pause.

Am Sonntag gibt's beim H46 in Lindl Weißwurst-Frühschoppen

Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen der Volkmusik: Zunächst gibt es ein Weißwurst-Frühschoppen. "Die ortsansässigen älteren Menschen waren im vergangenen Jahr begeistert davon", erklärt der Festival-Organisator. Auch diese sollten sich dort wohlfühlen, weshalb Ankner unter anderem mit der Freddy Pfister Band und den Jungen Original Oberkrainern in der Region bekannte Blasmusiker-Gruppen engagiert hat.

Der Erlös der Veranstaltung kommt wie 2022 auch dem Verein Glühwürmchen zugute, der krebs-, schwerst- sowie chronisch kranke Kinder unterstützt. Ankner selbst hatte das Festival aus Dankbarkeit für eine überstandene Krebserkrankung ins Leben gerufen. "Es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn man den Kleinen helfen kann." Im vergangenen Jahr kamen so über 30.000 Euro zusammen. Insgesamt wolle er mit dem Festival den vielen negativen Schlagzeilen aus der Weltpolitik etwas Positives entgegenhalten.

Der Ticketverkauf für das H46 läuft gut

Der Ticketverkauf laufe gut, immer wieder kämen Menschen zu Ankner in den Betrieb, um sich einzudecken. Karten gibt es aber nicht nur dort, sondern auch in der Metzgerei Loibl in Kleinberghofen, im Parker-Gym im Riegel-Center sowie in allen Bob's-Filialen. Online sind die Tickets unter: h-world.events.de. Am Sonntag ist der Eintritt frei, Einzeltageskarten kosten passend zum Namen des Festivals 46 Euro, Tickets für beide Tage 77 Euro.