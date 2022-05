Hannes Ankner schenkt sich selbst das Festival H45 zum Geburtstag

Der Unternehmer aus Dasing möchte es zu seinem 45. Geburtstag mit einem Open-Air-Festival so richtig krachen lassen. Den Erlös spendet er für einen guten Zweck.

Hannes Ankner ist ein viel beschäftigter Mann - und auch ein ziemlich unkonventioneller Typ. Weil der Unternehmer, Familienvater und Politiker die Musik und das Leben liebt, möchte er seinen 45. Geburtstag groß feiern und viele Menschen teilhaben lassen. Am Wochenende nach Pfingsten geht es bei ihm auf dem Betriebsgelände in Lindl rund. Er organisiert ein Rock-'n'-Roll-Volksfest unter freiem Himmel und erwartet 3000 Gäste. Die fröhliche Party hat einen ernsten Hintergrund: Der umtriebige Firmenchef erhielt vor einem Jahr eine Krebsdiagnose.

Die Bandbreite an Bands, die bei der Veranstaltung aufspielen, ist groß. Das geht von der "verrückten Rockmusik" bis zur traditionellen Blasmusik. Hochkarätige Bands wie The Mannish Boys, DeSchoWieda, The Busters und die Chartstürmer Versengold werden erwartet. Den Reinerlös spendet er an krebskranke Kinder.

Josef Ankner veranstaltet zu seinem 45. Geburtstag ein besonderes Fest. In Lindl findet ein Festival statt mit Livemusik. Video: Sabine Roth

Weil vor einem Jahr bei ihm Krebs diagnostiziert wurde, will er es zu seinem 45. Geburtstag am 10. Juni groß krachen lassen. Das "H 45 Open Air" am 11. und 12. Juni steht für "Hannes wird 45". Die Idee sei aus einer Laune heraus entstanden, erzählt Ankner. Schon zu seinem 40. Geburtstag hat er ein Open Air gefeiert. Heuer soll es aber noch größer werden.

Ankner liebt Festivals und war schon immer etwas verrückter als andere. Aufgewachsen ist er in Dasing-Lindl. Er war als Kind viel bei seiner Oma, die für ihn ein Vorbild war. Auch die Musik lag ihm schon damals im Blut. Mit zehn Jahren fing er an, in der Blaskapelle Dasing Trompete zu spielen. Später war er Frontsänger bei der Band Robert's H und Trompeter bei L-Wood und Safer Sax, damals alles bekannte Bands in der Region.

Hannes Ankner absolvierte eine Lehre bei Kuka, bevor er sich selbstständig machte

Beruflich absolvierte er nach dem Schulabschluss eine Lehre zum Industriemechaniker bei Kuka. Als er später mit 21 Jahren seinen Meister abschloss, war er der jüngste bayerische Metallbaumeister. Dafür wurde ihm der Meisterpreis verliehen, worauf er sehr stolz ist. Dann fing er auf dem Hof in Lindl mit dem Schweißen an, wie er erzählt. Zuerst Glasdächer, später größere Teile aus Metall. Immer mehr Aufträge kamen herein, und Freunde fragten ihn, ob sie bei ihm "mitmachen" dürften. Gerne erinnert sich der 44-Jährige an seine ersten Jahre: "Angefangen haben wir in einer Scheune. Heute produzieren wir hier auf rund drei Hektar Fläche, das erstreckt sich bis nach Laimering. Eine Halle haben wir sogar zum Impfzentrum gemacht."

Auf seinem Hof stolziert ein Pfau herum, der zu seinen Haustieren gehört. Auf der Wiese und dem Stall daneben sind Alpakas, Esel, Schafe, Ziegen und Hühner. Sie fühlen sich pudelwohl hier. Dann blicken wir auf eine kleine Kapelle. All das gehört zu Ankners selbst geschaffenem Paradies am Waldrand.

Die Organisatoren freuen sich auf das H 45 Open Air in Lindl: (von links) Christian Ress, Hannes Ankner, Philipp Asum und Thomas Kluge. Foto: Sabine Roth

Über 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in seinem Metallbau-Unternehmen, das im Jahr etwa zwölf Millionen Euro Umsatz erzielt. Inzwischen werden Stahlbauten in großen Dimensionen gebaut. Das ist weit vom kleinen Glasdach entfernt, mit dem Ankner vor über 20 Jahren begonnen hat.

Der Eishockey-Fan (Augsburger Panther) sitzt außerdem für die Freien Wähler im Dasinger Gemeinderat und im Kreistag. Mit den überraschend guten Wahlergebnissen hätte er nie gerechnet. Ankner ist locker und unkonventionell, doch wenn es im Gemeinderat um Bauangelegenheiten geht, vertritt er seine Meinung sachlich und fundiert.

Hannes Ankner aus Dasing hat den Krebs besiegt - jetzt wird bei H45 gefeiert

"Es ist ein cooles Miteinander. Das ist ein Grund, warum ich nun etwas Cooles zu meinem Geburtstag machen möchte. Meine Freunde haben mir viel Mut gemacht, vor allem während der Chemotherapie", sagt Ankner und wird nachdenklich. Vor einem Jahr bekam er die Diagnose Magenkrebs. Deshalb musste er sich seinen Magen entfernen lassen. Doch er ließ sich nicht unterkriegen: "Wenn ich das überlebe, gibt es zu meinem 45. meine bislang größte Geburtstagsparty, die ich je veranstaltet habe." Er hat überlebt und genießt heute das Leben mehr denn je.

Die Einnahmen seines Festivals gehen an Glühwürmchen, einen Augsburger Verein, der sich um krebskranke Kinder und ihre Angehörigen kümmert. Denn gerade die Kinder bräuchten Unterstützung. "Selber hält man eine Chemo aus. Aber nicht, wenn es deine eigenen Kinder erwischen würde", so Ankner, der zwei Söhne im Alter von 14 und elf Jahren hat. Er hofft auf einen fünfstelligen Betrag, den er spenden kann. Den verdammten Krebs hat er überlebt. Deshalb hat er nun umso mehr Lust auf ein großes Fest. Jetzt muss nur noch das Wetter passen. Das Geburtstagskind verlässt sich auf den Segen von Wendelin Röhrle, den früheren Mesner in Dasing und Lindl. Bislang hat das immer geklappt.

Hier gibt es Tickets für das Festival H45 in Dasing-Lindl

Tickets gibt es für 38 Euro (plus Vorverkaufsgebühr) bei Metallbau Ankner in Lindl, Waldstraße 21 - 22, bei allen Bob's-Gastro-Filialen sowie in der Metzgerei Loibl in Kleinberghofen und im Internet über eventim.de. Parkplätze sind außerhalb des Partygeländes. Dazu wird es einen Shuttlebus geben.