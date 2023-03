"Richtig guad!" Das ist neu beim zweiten Open-Air-Benefizfestival H46

Von 9. bis 11. Juni wird auf dem Gelände der Firma Ankner in Lindl gefeiert. Mit dabei sind Guildo Horn und Die Schürzenjäger. Am Sonntag wird einiges anders.

Das zweite H46-Open-Air auf dem Gelände der Ankner GmbH findet von Freitag, 9. Juni, bis Sonntag, 11. Juni, statt. Neben vielen Lokalmatadoren gehören überregional bekannte Namen wie Guildo Horn und Die Schürzenjäger zum Line-up. Das Festival soll laut dem Metallbauunternehmer Hannes Ankner, der das Event nach seiner Krebserkrankung anlässlich seines 45. Geburtstages im vergangenen Jahr initiiert hat, ein Ort zum Feiern für alle Altersgruppen sein. "Lange genug haben wir uns während Corona einschränken müssen. Nun möchten wir wieder alle zusammenkommen und Spaß haben", findet er.

Es wird wieder ein Benefizfestival, der Erlös kommt also wie 2022 dem Verein Glühwürmchen zugute, um krebskranke Kinder zu unterstützen. Letztes Jahr kam eine stolze Summe von 33.000 Euro über die Veranstaltung zusammen. Hinter dieser steht die B.A.R. GmbH aus Augsburg. Geschäftsführer sind Hannes Ankner, Stefan "Bob" Meitinger und Siegfried Riegel. Dass es so gut funktioniert hat im vergangenen Jahr, freut den Metallbauer ungemein. Deshalb möchte er die große Party nun zu seinem 46. Geburtstag nochmals feiern.

96 Bilder So feierten die Menschen beim H45 Open-Air-Festival in Dasing Foto: Peter Fastl

Auch der Sonntag soll beim H46 -Open-Air ein Besuchermagnet werden

Neu an Bord ist Uli Städele aus Schrobenhausen (bekannt von den "3 Scheinheiligen"), den Ankner schon lange aus seiner Musikerzeit kennt und der sehr gute Kontakte in die Volksmusik-Szene hat. Städele wird auch als Moderator gemeinsam mit Anita Hofmann, die viele Jahre als Teil der Geschwister Hofmann mit ihrer Schwester Alexandra Geiger in Volksmusiksendungen auftrat und 2022 eine Solo-Karriere startete, auf der Bühne stehen.

Dieses Jahr soll auch der Sonntag ein Besuchermagnet werden. Natürlich gibt es auch wieder einen Weißwurst-Frühschoppen. Sowohl die Jungen Original Oberkrainer, die Freddy Pfister Band, die 3 Scheinheiligen als auch Anita Hofmann und Marcel Benker werden an diesem Sonntag ordentlich einheizen. Städele freut sich, auch die Kühnhauser Klappstia ankündigen zu dürfen. Das Damen-Trio aus Hilgertshausen-Tandern wird gemeinsam für gute Unterhaltung sorgen. Zwischendurch gibt es aber noch ein Schmankerl, das die Veranstalter heute noch nicht verraten wollten.

Biersegnung beim Festival H46 in Dasing-Lindl

"Uns freut es, dass alle Volksmusik-Bands ohne lange zu überlegen zugesagt haben", sagt Ankner. Das sei nicht selbstverständlich. Denn der Sonntag ist ohne Eintritt, die Bands spielen für Sondergagen für den wohltätigen Zweck. Es ist auch wieder eine Biersegnung mit der "Geistlichkeit aus Dasing" vorgesehen.

"Die Besucher erwartet ein einzigartiges Open-Air-Feeling mit geiler Musik und toller Stimmung", freut sich Hannes Ankner. 3000 Leute passen rein in sein Gelände in Lindl. Da fällt wieder einiges an Arbeit an. Unterstützt wird Ankner in der Organisation von den Burschenvereinen. "So lange wir das Glitzern in den Augen haben, machen wir weiter. Ziagts alle Eire Lederhosn und Dirndl o, des H46-Festl in Lindl kimmt und heier wird's richtig guad!", freut sich Ankner. Jetzt müsse nur noch das Wetter passen, dann stehe einem erfolgreichen Wochenende nichts mehr im Weg. Doch für reichlich kirchlichen Segen sei gesorgt. Dann werde auch das klappen.

Tickets für das Festival H46 von Hannes Ankner

Der Ticketverkauf laufe gut, immer wieder kommen Menschen zu Ankner in den Betrieb, um sich einzudecken. Karten gibt es aber nicht nur dort, sondern auch in der Metzgerei Loibl in Kleinberghofen, im Parker-Gym im Riegel-Center sowie in allen Bob's-Filialen. Online sind die Tickets erhältlich unter: h-world.events.de. Am Sonntag ist der Eintritt frei, Einzeltageskarten kosten passend zum Namen des Festivals 46 Euro, Tickets für beide Tage 77 Euro.