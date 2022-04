So wird Lindl an Pfingsten zur Partyzone

Unternehmer Hannes Ankner feiert Geburtstag und organisiert ein Open Air. Bekannte Rockbands liefern dazu die Musik.

Die Genehmigung ist erteilt, und 800 Karten sind bereits verkauft. Hannes Ankner ist darum guter Dinge, dass auch das Wetter passt, wenn an Pfingsten auf seinem Firmengelände im Dasinger Ortsteil Lindl das "H-45-Open-Air" steigt.

H 45 steht für "Hannes wird 45". Das Programm sei für Jung und Alt geeignet. Wichtig sei ihm dabei, dass man sich wieder einmal frei bewegen könne - nach der langen Corona-Zeit. Manche jungen Leute hätten nicht einmal die Möglichkeit gehabt, ihren 18. Geburtstag gescheit zu feiern. Ankner möchte ihnen Gelegenheit geben, das jetzt nachholen. 3000 Menschen erwartet er darum zum Festival.

Diesmal wird in Lindl noch größer gefeiert

Schon zu seinem 40. Geburtstag hat er ein Open Air auf seinem Firmengelände gefeiert. Zu seinem 45. soll es aber noch größer werden und ein ganzes Wochenende lang dauern. Die Bandbreite an Bands reicht von der "verrückten Rockmusik" bis zur traditionellen Blasmusik. Das Programm:

Samstag, 11. Juni: Bei dem Open Air treten Rockbands wie The Mannish Boys, Descho2ieda, The Busters und Versengold auf. Die Band Versengold kommt aus Bremen - ursprünglich aus der Mittelalterszene. Inzwischen sind die Partysongs und Trinklieder, aber auch ihre Balladen mit gesellschaftskritischen Texten sehr bekannt. Ankner erzählt, dass Versengold schon einmal auf dem bekanntesten Heavy-Metal-Festival der Welt in Wacken gespielt habe: ein kleines Dorf in Schleswig-Holstein , das inzwischen einmal im Jahr zu einem Mekka der Fans geworden ist. Beginn ist um 17 Uhr, Einlass ab 16 Uhr. Parkplätze stehen außerhalb des Partygeländes zur Verfügung, es wird ein Shuttlebus eingerichtet.

Mit Versengold kommt am 11. Juni eine Band der Folkszene ins Wittelsbacher Land. Foto: Martin Huch (Archivbild)

Sonntag, 12. Juni: Ab 10 Uhr wird es auf dem Gelände von Ankner zünftig. Bei freiem Eintritt spielen zum Blasmusik-Frühschoppen die Rocka Polka, die GrossStoana Buam und die Alphornbläser sowie die heimischen Paartaler Musikanten. Dazu gibt es einen Weißwurst-Frühschoppen.

Unterstützt wird der Metallbauer in der Organisation von der B.A.R. GmbH, die als offizieller Veranstalter fungiert und der er auch angehört. Mit dabei sind zudem die Augsburger Unternehmer Stefan Bob Meitinger und Siegfried Riegel. Das B steht für Bob, das A für Ankner und das R für Riegel. Aber auch die Burschenvereine aus Laimering und Wollomoos sowie der Burschen- und Deandlverein Dasing sind mit von der Partie.

Reinerlös des Open Air für krebskranke Kinder

Der komplette Reinerlös des Open Airs am Samstag geht an den Verein Glühwürmchen, der krebskranke Kinder und deren Angehörige unterstützt. Das ist Ankner sehr wichtig, denn er selbst erkrankte vor einem Jahr an Magenkrebs. "Die Kleinsten können sich da am wenigsten wehren und haben unsere Unterstützung mehr als verdient", so Hannes Ankner. Heute hat der 44-Jährige die Krankheit besiegt und freut sich deshalb umso mehr auf seine Geburtstagsfeier.

Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen, Tickets gibt es bei Metallbau Ankner in Lindl, Waldstraße 21 - 22, bei allen Bob's-Gastrofilialen sowie in der Metzgerei Loibl in Kleinberghofen und im Internet über eventim.de.