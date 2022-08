Lkw-Fahrer rammt geparkten Laster und fährt einfach weiter

Ein Lkw-Fahrer beschädigt in Dasing einen geparkten Laster. Weil er dabei beobachtet wird, kann die Polizei den Mann ausfindig machen. Der Schaden ist hoch.

Am Montagnachmittag gegen 16.25 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein Lkw auf einem Parkplatz in der Laimeringer Straße in Dasing im Vorbeifahren einen geparkten Lkw touchierte. Dabei entstand laut Polizei ein nicht unerheblicher Schaden.

Der Unfallfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Durch die hinzugerufene Polizeistreife konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6500 Euro. Den Fahrer erwartet eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)