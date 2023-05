Mädchen vermisst: Wollte sie sich mit "Mr. Coldkiller" treffen?

Die Polizei sucht nach der 14-Jährigen aus Dasing. Das Mädchen hatte sich angeblich im Internet mit einem Mann verabredet.

Seit Freitagnacht wird die 14 Jahre alte Marija Alexia Zecevic aus Dasing vermisst. Das Mädchen hat kein Handy und ist nach Angaben ihrer Mutter eine Einzelgängerin, so das nicht klar ist, wohin es sich gewandt haben könnte. Angeblich, so die Polizei in einer Mitteilung, hat die 14-Jährige sich am Freitag um 18.30 Uhr über die Online-Plattform Discord in Dasing mit einer Person namens "Mr. Coldkiller" verabredet. Zuletzt wurde Marija am Freitagabend gegen 18 Uhr am Bahnhof in Dasing gesehen.

Die Polizei sucht nach der 14 Jahre alten Marija Alexia Zecevic aus Dasing. Foto: Polizeipräsidium Schwaben-Nord/privat

Die Vermisste ist 1,65 Meter groß, wiegt 80 Kilogramm und hat lange braune Haare. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Jogginghose, einem schwarzen Oberteil und schwarz-rot-weißen Sneakern der Marke Puma. Außerdem hatte sie eine schwarze Handtasche (Guess) und einen roten Rucksack (Nike) dabei.

Mädchen aus Dasing vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Wer Marija gesehen oder Hinweise zu ihr hat, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion Augsburg-Ost unter der Rufnummer 0821 / 323 2310, den Notruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle. (AZ)