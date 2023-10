Dasing

Matthias Feiger ist neuer Ehrenbürger von Dasing

Plus Gemeinderat zeichnet den Altbürgermeister für sein Lebenswerk aus. Auch der Landkreis Aichach-Friedberg hat ihm viel zu verdanken.

Die Gemeinde Dasing hat Altbürgermeister Matthias Feiger für sein Lebenswerk zum die Ehrenbürger ernannt. "Es ist mir eine große Freude und auch Ehre, diese Auszeichnung verleihen zu dürfen," sagte Bürgermeister Andreas Wiesner, der bei der jüngsten Gemeinderatssitzung die Urkunde an seinen Vor-Vorgänger übergab.

Der Gemeinderat hatte dies im Frühjahr beschlossen. Fei­ger war sechs Jahre lang, von 1990 bis 1996, Bürgermeister von Da­sing. Sein Lebenswerk für die Ge­meinde Dasing umfasst aber viel mehr. Alles aufzuzählen sei gar nicht möglich, so Wiesner. Also be­schränkte er sich auf die "herausra­gendsten Meilensteine". So war Fei­ger 25 Jahre Mitglied des Gemein­de­rates und von 1984 bis 1990 Zweiter Bürgermeister. 18 Jahre lang vertrat er die Belange seiner Heimatgemein­de im Kreistag Aichach-Friedberg.

