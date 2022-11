Dasing

Maximilian Schäffer aus Dasing dreifach für Seminararbeit ausgezeichnet

Plus Zwei Preise gewann der 19-Jährige Maximilian Schäffer aus Dasing für seine herausragende Seminararbeit im Bereich der bayerischen Historie. Geschichte ist seine Leidenschaft.

Ein Jahr an Recherche steckte Maximilian Schäffer in seine Seminararbeit. 30 Seiten lang - doppelt so viel wie üblich - schrieb der Abiturient aus Dasing über das "Entnazifizierungsverfahren des Juristen Hermann Kirchdorfer" im Leitfach Geschichte. Ein schwieriges Thema, da es zum Subjekt der Arbeit, Hermann Kirchdorfer, keinerlei Sekundärliteratur gab. Schäffer blieb trotzdem dran. Seine Mühen wurden gleich dreimal belohnt.

