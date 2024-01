"Mein Lokal, Dein Lokal": Team des Bauernmarktes fiebert bei Sendung mit

Plus Zur Ausstrahlung seiner Folge von "Mein Lokal, Dein Lokal" lädt der Bauernmarkt Dasing alle Mitarbeiter zum gemeinsamen "Private Viewing" ein. Wir waren dabei.

Der Dasinger Bauernmarkt schließt am Dienstagabend eine Stunde früher, denn es steht ein Termin an, dem alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entgegenfiebern: die Ausstrahlung "ihrer" Folge beim TV-Wettbewerb "Mein Lokal, Dein Lokal" auf Kabel 1. Alle schauen gemeinsam, einige haben sogar ihre Familien mitgebracht. Über 60 Menschen finden sich schließlich bei Büfett und Sekt zusammen. Im Lauf der Ausstrahlung freuen sie sich, wie gut ihr Küchenchef "Stani" Kuhn abschneidet.

Den ersten Applaus vom Publikum gibt es bereits, als Starkoch Christian Henze verkündet, dass er heute im Bauernmarkt Dasing zu Gast sein wird. Noch vor den anderen Kandidaten verschafft er sich einen Überblick und schaut Koch Stanislaw Kuhn über die Schulter. Dabei ist Henze von Kuhns Fachwissen erstaunt und darüber, mit welcher Selbstverständlichkeit der sagt, dass im Bauernmarkt über 1000 Gerichte pro Tag die Küche verlassen. Das freut alle Anwesenden sehr, die ihren "Stani", wie Kuhn liebevoll genannt wird, für seinen Auftritt bejubeln. Zum Kochen verwendet werden fast ausschließlich regionale Produkte, das Fleisch kommt aus der eigenen Metzgerei. "Diese Menge an Gerichten zu der Qualität, das musst du erstmal schaffen", lobt Henze, der dafür nachträglichen Applaus erntet.