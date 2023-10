Mit 1,84 Promille in die Polizeikontrolle

Polizeikontrolle in Dasing - jetzt ist der Führerschein weg.

In der Nacht zum Samstag kontrollierte die Polizei den 48-jährigen Fahrer eines Toyota in der Laimeringer Straße in Dasing. Die Beamten stellten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch fest, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Der Pkw-Fahrer musste auf der Dienststelle eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, sein Führerschein wurde sichergestellt. (AZ)