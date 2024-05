Dasing

vor 33 Min.

Mülltonne in Dasing brennt aus

Der Feuerwehr Dasing wurde am Montag fälschlicherweise ein Kellerbrand gemeldet.

In Dasing brennt am Montagnachmittag Am Anger eine Mülltonne. Der Feuerwehr war zuvor fälschlicherweise ein Kellerbrand gemeldet worden.

Am Montagnachmittag wurde der Feuerwehr Dasing gegen 16.25 Uhr ein Kellerbrand Am Anger gemeldet. Tatsächlich brannte jedoch an der Örtlichkeit eine Mülltonne außerhalb des Hauses. Die Mülltonne brannte gänzlich ab. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. (AZ)

Themen folgen