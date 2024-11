Musikverein Dasing bringt die Oper Aida eindrucksvoll auf die Bühne

Wer kennt ihn nicht, den weltberühmten „Triumphmarsch“ aus Verdis bekannter Oper Aida. Mit genau diesem Marsch und noch weiteren bekannten Arien will der Musikverein Dasing am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Dezember, Zuhörerinnen und Zuhörer in die Welt der Oper entführen. Aida wird vom sinfonischen Blasorchester Dasing mit namhaften Gesangssolisten, Chor und Sprecher aufgeführt. Auch für visuelle Reize hat der Verein gesorgt. Neben der halbszenischen Aufführung der Solisten bieten die Ballett-Tänzerinnen und Tänzer der Ballett Schule München (MIBS) für optische Highlights auf der Bühne. Das Arrangement hierzu stammt von Christoph Günzel, welcher auch die musikalische Gesamtleitung über das Projekt hat.

Der Schauplatz der Oper ist Ägypten zur Zeit der Pharaonen. Die Titelfigur Aida ist eine äthiopische Königstochter, die als Geisel nach Ägypten verschleppt wurde. Sie verliebt sich unsterblich in den General Radames. Nachdem der ägyptische König erfährt, dass die äthiopischen Truppen unter Führung ihres Königs Amonasro eingefallen sind, wählt er Radames zum Heerführer im Krieg gegen Äthiopien aus. Dieser ist optimistisch, nach dem Feldzug Aida heiraten zu können. Nur Aida weiß, dass sie in Wirklichkeit Amonasros Tochter ist und so ist sie hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, dass Radames als Sieger zurückkehrt und dem Wunsch, dass Äthiopien den Krieg gewinnt.

Amneris, die selbstbewusste Tochter des ägyptischen Pharaos, liebt Radames ebenso und buhlt um seine Gunst. Sie erkennt in Aida ihre Rivalin. Eines Nachts trifft sich Radames mit Aida und sie bittet ihn, mit ihr zu fliehen. Als er ihr einen geheimen Pfad nennt, der nicht von ägyptischen Truppen bewacht wird, tritt Aidas Vater aus seinem Versteck und Radames erkennt, dass er ungewollt sein Vaterland verraten hat. Als sie zu dritt fliehen wollen, werden sie von Amneris entdeckt. Radames lässt sich ohne Widerstand gefangen nehmen und wird zum Tode verurteilt. Amneris kämpft um ihre Liebe, jedoch entscheidet sich Radames für den Tod. Im unterirdischen Gewölbe eingemauert hofft er, Aida sei inzwischen in Sicherheit. Da vernimmt er einen Seufzer und sieht Aida, welche sich in die Krypta geschlichen hat um mit ihm zusammen zu sein bis zum Schluss.

Der verzwickte Liebeskonflikt Aidas mit dem General und ihrem Land, die schmetternden Fanfarenklänge, Arien mit markanten Spitzentönen und die sentimentale Handlung sollen bei der Aufführung in Dasing eine ganz besondere Atmosphäre schaffen.

Die Vorstellungen beginnen an beiden Tagen um 17 Uhr in der Dreifachturnhalle in Dasing, Schulstraße 5. Eintrittskarten für die Veranstaltung gibt es bei der Marien-Apotheke in Dasing, beim Buchladen Lesenswert in Friedberg, beim Taschenbuchladen Krüger in Augsburg und im Internet unter www.mvd.my-tickets.online. Weitere Informationen gibt der Musikverein Dasing auf seiner Homepage: www.mv-dasing.de. (AZ)