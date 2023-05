Dasing

Mutter der vermissten Marija: "Wir sind schockiert, sie ist ein zuverlässiges Mädchen"

Die Polizei sucht nach der 14 Jahre alten Marija, die am Freitag in Dasing verschwunden ist.

Plus Eine 14-Jährige steigt in Dasing in ein fremdes Auto und bleibt verschwunden. Die Mutter ist schockiert – auch, weil das Verhalten nicht zu dem Mädchen passt, das sie kennt.

Ihren Geschwistern sagte sie, sie wolle nur Kaugummi kaufen gehen. Das war am Freitag. Bis heute ist die 14-jährige Marija Alexia Zecevic aus Dasing im Landkreis Aichach-Friedberg nicht nach Hause zurückgekommen. Stattdessen stieg sie laut Angaben der Polizei am Dasinger Bahnhof in einen fremden Wagen. Möglicherweise gehörte dieser einer Person, die in dem sozialen Netzwerk Discord unter dem Pseudonym "Mr. Coldkiller" mit ihr gechattet hatte. Für ihre Mutter kommt das Verschwinden ihrer Tochter vollkommen überraschend.

"Ich bin einfach nur schockiert", erklärt sie unserer Redaktion am Telefon. Marija sei noch nie so lange von daheim weg gewesen. "Sie ist ein sehr zuverlässiges Mädchen, ich habe 110 Prozent Vertrauen in sie." Marija sei sehr schüchtern, man habe sie geradezu dazu zwingen müssen, aus dem Haus zu gehen. "Als der Plärrer war, habe ich sie sogar aufgefordert, einfach mal mit ihren Freundinnen dort hinzugehen." Ihre Freizeit habe die 14-Jährige vor allem in ihrem Zimmer verbracht. Dort schaue sie auf dem Tablet beispielsweise Netflix. Und chattete offenkundig im sozialen Netzwerk Discord. "Davon hatten wir keine Ahnung", berichtet die Mutter. Obwohl man auf den Medienkonsum von Marija geachtet habe. Sie könne es sich nur so erklären, dass ihre Tochter die App immer wieder gelöscht und später wieder installiert habe.

