Dasing

vor 50 Min.

Neue Ampelanlage in Dasing kostet 14.000 Euro

Es soll ein neues Geländer am Ostaufgang zu Sankt Martin in Dasing geben.

Plus Der Dasinger Bauausschuss diskutiert in der Tenne die Ortserweiterung mit Streuobstwiese, Wohnprojekte und die neue Ampel in Tatinger Straße.

Von Vincent Schulz

Am Aufgang zur Dasinger Pfarrkirche St. Martin soll die Mauer saniert und das Metallgeländer ersetzt werden. An die Stelle des verrosteten Geländers kommt ein neues in gezinkter Ausführung, hat der Bauausschuss des Gemeinderats jetzt beschlossen. Das Unternehmen Hartwig aus Pöttmes soll die Reparaturen an der Mauer übernehmen. Die Firma erhielt Ende letzten Jahres den Zuschlag für die Sanierung der Friedhofsmauer. Die weiteren Themen der Sitzung:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen