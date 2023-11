Dasing

Neue Foodsharing-Gruppe: Auch Frisches aus dem Garten ist dabei

Plus Wer Lebensmittel vor dem Müll retten will, ist in Dasing genau richtig. Hier vernetzen sich Menschen über Facebook, um Essen zu teilen. Das Projekt kommt gut an.

Von Bill Titze

Es sind viele, viele Tonnen an Lebensmitteln, die täglich in den Müll wandern. Das gilt im großen Maßstab für Supermärkte, ist aber ebenso der Fall bei Privatverbrauchern. Damit das nicht passiert, gibt es aber längst Alternativen. Foodsharing ist mittlerweile vielen ein Begriff. Dabei werden überzählige Lebensmittel gesammelt und unentgeltlich weitergegeben. Ein solches Projekt gibt es nun auch in Dasing. Die Initiatorin ist nicht nur aus Nachhaltigkeitsgründen froh, wenn die Nachfrage groß ist.

Im August dieses Jahres gründete Mareike Stegmair eine Facebook-Gruppe, in der Menschen Nahrungsmittel anbieten können, die sie nicht mehr brauchen. Das Interesse ist groß, 270 Mitglieder gibt es mittlerweile. Stegmair, die auch Dritte Bürgermeisterin von Dasing ist, freut sich über den Erfolg. "Zu Beginn waren die Leute schon etwas skeptisch, aber mittlerweile hat sich das gelegt." Dabei ist Stegmair diejenige, die am meisten Lebensmittel anbietet.

