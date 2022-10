Dasing

Neuer Omnibusbetriebshof bei Hörmann-Reisen: Das ist geplant

Plus Schon lange ist in Dasing der Neubau eines Omnibusbetriebshofs des Unternehmens Hörmann-Reisen in Planung. Im kommenden Jahr soll das Projekt umgesetzt werden.

Dutzende Lkw- und Pkw-Stellplätze, Tanksäulen sowie E-Ladesäulen und eine Werkstatt – all das könnte bald Teil von Dasing sein. Den Plan, einen neuen Betriebshof zu bauen, gibt es bereits seit mehr als einem Jahrzehnt. 2010 wurde damals der Bebauungsplan erlassen. Bisher ist am geplanten Standort, an der Brandleiten 4 neben dem Dasinger Bauernmarkt, noch nichts passiert. Der Träger des Vorhabens ist das Unternehmen Hörmann-Reisen, welches den Betriebshof als An- und Abreiseterminal für Kundinnen und Kunden nutzen will. Geschäftsführer Philipp Hörmann stellte die Entwicklungsmöglichkeiten in der jüngsten Dasinger Gemeinderatssitzung vor.

