Am neuen Omnibusbetriebshof soll die Radweg-Lücke geschlossen werden

Für Fußgänger und Radfahrer könnte die Situation am geplanten Hörmann-Omnibusbetriebshof heikel werden. Der Dasinger Gemeinderat möchte Abhilfe schaffen.

Der geplante Betriebshof von Hörmann-Reisen in Dasing ist ein Großprojekt. Das Unternehmen plant 60 bis 80 Pkw-Parkplätze, 60 Lkw-Parkplätze, vier Busplätze, eine Wasserstofftankstelle sowie E-Ladesäulen und eine Werkstatt mit zwei Stellplätzen zu schaffen. Die derzeit recht entspannte Situation für Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Fußgängerinnen und Fußgänger dürfte sich in der dortigen Straße An der Brandleiten damit verschärfen. Deshalb soll der bestehende Fuß- und Radweg vor Ort ertüchtigt werden.

Dieser weist nördlich des geplanten Bauhofs eine rund 150 Meter große Lücke auf. Derzeit wird dies durch eine Straße, den alten B300-Zubringer, aufgefangen. Doch die Gemeinde hat die Befürchtung, dass auf dieser Straße direkt nördlich des Betriebshofs deutlich mehr Verkehr entstehen könnte. Denn für Fahrerinnen und Fahrer von Lkws und Autos wird es genug Gründe geben, den Betriebshof anzusteuern. Vor diesem Hintergrund schlug die Kommune dem Gemeinderat vor, einen Lückenschluss für den Geh- und Radweg in den Bebauungsplan aufzunehmen. Die Ratsmitglieder stimmten dem Vorschlag der Verwaltung einstimmig zu. Für den Lückenschluss ist zwar ein Grunderwerb notwendig. Der Eigentümer habe aber in einem ersten Gespräch bereits signalisiert, den Grund zur Verfügung zu stellen, heißt es in der Gemeinderatsvorlage.

Gemeinde Dasing hofft bei Betriebshof auf Baubeginn im kommenden Jahr

Bis der Lückenschluss kommt, dürfte es aber noch dauern. Der ursprüngliche Plan "Neubau Omnibusbetriebshof" ist schon einige Jahre alt und nicht mehr aktuell, da sich die Anforderungen im Verkehr und im Mobilitätsbereich laut Hörmann-Reisen stark verändert haben. Derzeit wird am neuen Bebauungsplan "Mobilitätspark Dasing" gearbeitet. Das Bauvorhaben wurde vom Unternehmen, unter anderem aufgrund der Pandemie, immer wieder aufgeschoben. "Wir hoffen, dass im nächsten Jahr die Bagger rollen", verrät Bürgermeister Andreas Wiesner.