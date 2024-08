Neusiedl und Wiesner bleiben Vorstand der Freien Wähler Dasing

In Dasing hat die Jahreshauptversammlung der Freien Wähler stattgefunden. Die Neuwahlen deuteten auf großes Vertrauen in die bestehende Vorstandschaft hin. Die Jahreshauptversammlung der Freien Wähler Dasing e.V. fand wie gewohnt beim Bäckerwirt in Dasing statt. Erste Vorständin Iris Neusidl begrüßte die Anwesenden und führte durch den Abend. In ihrem Bericht über die Aktivitäten und Entwicklungen des vergangenen Jahres hob sie die Erfolge und Herausforderungen hervor, die die Freien Wähler Dasing e.V. im vergangenen Jahr gemeistert hatten.

Vorstand der Freien Wähler in Dasing bleibt nach Neuwahlen unverändert

Als erfahrener Wahlleiter führte Anton Menzinger mithilfe von Lorenz Arnold und Albert Kreutmayr die Neuwahlen durch. Die Mitglieder hatten die Möglichkeit, ihre Stimmen abzugeben, und es wurde schnell klar, dass die Vorstandschaft unverändert bleibt. Wiedergewählt wurden somit zum ersten Vorstand Iris Neusiedl und als zweiter Vorstand Andreas Wiesner. Schriftführerin bleibt Daniela Schmuttermair, sowie Schatzmeisterin Margaretha Krause. Wiedergewählt wurden auch die Beisitzer Lorenz Arnold, Erwin Sulzberger, Stefan Arnold, Erich Nagl, Christian Neusiedl Junior, Bertram Wachinger und Rudolf Kohler. Die Revisoren sind weiterhin Eva Nagl und Erwin Bichlmaier.

Die Jahreshauptversammlung endete mit einem Ausblick auf die Projekte und Ziele der Freien Wähler Dasing e.V., die sich weiterhin für die Belange der Gemeinde einsetzen werden. Iris Neusiedl bedankte sich bei allen Mitgliedern und bei der Vorstandschaft für die gute Zusammenarbeit. (AZ)