Nicht nur EDV und Englisch: Seniorenarbeit in der Gemeinde lebt

Plus Um Belange von alten Menschen kümmern sich in Dasing Beauftragte und Beirat. Es geht um Freizeitgestaltung und auch Politisches - Unterschriftenaktion inklusive.

Auf den Weg machten sie sich vor rund acht Jahren - und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Neun Menschen brachen am 8. September 2015 vom Dasinger Gemeindehof zu einer Wanderung auf, zwei davon waren Susanne Kanzler und Dieter Reif. Es war die erste Aktivität, die die beiden als Seniorenbeauftragte der Gemeinde Dasing auf die Beine stellten. Mittlerweile gibt es für Senioren in Dasing wöchentlich Veranstaltungen, vom EDV- bis zum Englisch-Kurs. Und außerdem noch einen gewählten Seniorenbeirat, dem Reif vorsteht. Der Beirat beschäftigt sich aber nicht nur mit Freizeitgestaltung, sondern greift auch politische Themen auf.

"Bei mir lag es einfach daran, dass ich 2014 in Rente gegangen bin und etwas tun wollte", erzählt Reif, wie er in das Engagement für ältere Menschen einstieg. "Das Thema liegt mir einfach sehr am Herzen." So nahm er die Anfrage der Gemeinde an, doch als ehrenamtlicher Seniorenbeauftragter tätig zu sein. Die Initiative, überhaupt ein solches Amt zu schaffen, kam von Kanzler, die seit 2014 im Gemeinderat sitzt. "Mir war es einfach wichtig, dass es so etwas gibt, weil ich schon viel Gutes aus anderen Gemeinden darüber gehört habe." Außerdem habe es bis dahin vonseiten der Kommune keine Angebote für ältere Personen gegeben. "Wir wollten einfach der Vereinsamung vorbeugen", sagt Kanzler.

Der Dasinger Seniorenbeirat wird gewählt - und nicht bestimmt

Dafür organisieren die beiden Aktivitäten wie Ausflüge und Mitmach-Kurse, aber auch Vorträge. Besonders stolz ist Reif auf die EDV-Angebote. "Das ist so wichtig, die meisten Senioren haben ja noch nicht einmal ein Smartphone." Kurzerhand fragte er am Friedberger Gymnasium nach, ob man Lehrkräfte ausleihen könne. Am Ende waren es zwei 16-jährige Schüler, die den Senioren in Sachen Internet und Co. weiterhalfen. Auch heute noch geben die beiden Kurse, obwohl sie längst Studenten sind. Übrigens sind das keine klassischen Seminare. Vielmehr kommen die Senioren mit konkreten Problemen auf den EDV-Experten zu.

So wie auch auf den 2018 gegründeten Seniorenbeirat. Der kann von allen über 60-Jährigen Menschen mit Wohnsitz in Dasing gewählt werden. Anders als in vielen anderen Kommunen wird dieser also nicht von der Gemeinde bestimmt. "Das schafft Unabhängigkeit", sagt Reif, der seit Beginn Vorsitzender des Gremiums ist. Die kann gerade bei politischen Themen wichtig sein. Für die Menschen in Dasing sei derzeit vor allem der soziale Wohnungsbau ein großes Thema. "Gerade seit dem letzten Jahr merkt man, dass viele ältere Menschen finanziell doch zu knabbern haben", meint Seniorenbeauftragte Kanzler.

Begleiteter Fahrdienst in Dasing wird gut angenommen

Wichtig für die Menschen sind offenkundig auch die Bestattungsmöglichkeiten vor Ort. 120 Menschen machten bei einer Unterschriftenaktion mit, die der zweite Vorsitzende des Beirats, Sigi Ohnheiser, initiiert hatte. "Viele können das Grab nicht mehr machen und die Kinder ziehen weg", erläutert er, wieso dieses Thema für die Dasingerinnen und Dasinger wichtig ist. In der nächsten Gemeinderatssitzung soll das Thema behandelt werden. Tatsächlich kann der Seniorenbeirat selbst Anträge in den Gemeinderat einbringen, die dann dort verhandelt werden. Oder er wird selbst aktiv.

So wie beim Begleiteten Fahrdienst, den Beirat und Seniorenbeauftragte mit finanzieller Unterstützung von Spendern aus der Taufe hoben. Dieser fährt Bürgerinnen und Bürger seit Mitte 2021 zu Behörden, Ärzten oder zum Einkauf. Im letzten Jahr nutzten 180 Menschen das Angebot. "Das ist mittlerweile wirklich ein Selbstläufer" freut sich Kanzler. Doch mit dem Erfolg kommen auch Schwierigkeiten. Stichwort Zeit. Sowohl Seniorenbeauftragte als auch Beiratsmitglieder sind ehrenamtlich tätig, bei über 3000 Kursteilnehmerinnen - und teilnehmern im Jahr nicht immer einfach zu stemmen. Deshalb wünschen sie sich für die Zukunft, dass die Gemeinde eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter zumindest auf Teilzeitbasis abstellt. Auch eigene Räumlichkeiten stehen auf der Wunschliste. Derzeit treffen sie sich noch privat oder in Lokalen. Da wird nicht nur über politische Themen gesprochen. Es haben sich längst Freundschaften entwickelt", sagt Reif stolz.