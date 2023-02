Ohne Führerschein und ohne Zulassung

Auf einen 19-jährigen Autorfahrer kommt nach der Kontrolle in Dasing einiger Ärger zu.

Am Samstag gegen 23.40 Uhr fuhr ein 19-jähriger mit einem grauen 5er BMW in der Laimeringer Straße. in Dasing An dem Pkw waren Kennzeichen ohne Zulassungsstempel angebracht. Bei der Kontrolle stellte die Polizei weiterhin fest, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Sie unterband die Weiterfahrt und stellte den Fahrzeugschlüssel sicher. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz, dem Kraftfahrzeugsteuergesetz und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (AZ)