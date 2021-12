Polizei findet auf A8 bei Dasing verwahrloste Hundewelpen in Kofferraum

Ein Gespann wird auf der A8 zwischen Dasing und Augsburg-Ost von der Polizei gestoppt, weil der Fahrer zu schnell ist. Was bei der Kontrolle ans Licht kommt.

Die Polizei Augsburg hat möglicherweise einen Tierschmuggler auf frischer Tat ertappt. Laut Polizei kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung am Dienstag kurz vor 19 Uhr das Gespann eines 55-Jährigen auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Dasing und Augsburg Ost, weil er zu schnell fuhr.

Während die Polizei die Kontrolle durchführte, hörten die Beamten das Wimmern von Hunden aus dem Kofferraum. Sie entdeckten unter Decken zwei Hundeboxen mit Zwergspitzwelpen. Die Tiere befanden sich in schlechtem Allgemeinzustand, daher wurde eine Amtsveterinärin hinzugerufen, die die Tiere begutachtete. Augenscheinlich waren die Hunde unter drei Monate alt. Sie wurden sichergestellt und in eine Tierklinik gebracht, wo sie in Quarantäne müssen. Laut Polizei sagte der Fahrer, dass er Züchter der Welpen sei. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts auf Tierschmuggel ermittelt. Wegen des schlechten Zustands der Hunde wird zudem ein Bußgeld nach dem Tierschutzgesetz beziehungsweise dem Tiergesundheitsgesetz fällig. Er muss außerdem die Kosten für die viereinhalbmonatige Quarantäne der Welpen tragen, zusammengerechnet sind das 6260 Euro.

Über 8000 Euro Bußgeld wegen Verwahrlosung, illegalem Transport und Raserei auf der A8

Der Mann transportierte des Weiteren drei ihm nicht bekannte Personen gegen Geld an unterschiedliche Ziele. Gegen den 55-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf gewerblichen Güterverkehr eingeleitet. Das Bußgeld dafür liegt bei etwa 1580 Euro.

Der eigentliche Grund der Kontrolle, das zu schnelle Fahren, wurde mit 720 Euro Bußgeld bestraft. Er hätte mit dem Transporter mit Anhänger nur 80 km/h schnell fahren dürfen, war aber mit bis zu 130 Stundenkilometern unterwegs. Der Geschwindigkeitsverstoß von mehr als 40 Stundenkilometern wurde gerichtsverwertbar auf Video festgehalten.

Insgesamt muss der in Serbien lebende Mann 8560 Euro Bußgeld zahlen. Einen Teilbetrag musste er noch vor Ort abgeben, für den Rest musste ein in Deutschland lebendes Familienmitglied als bevollmächtigt benannt werden. Danach durfte er ohne die Hunde weiterfahren. (AZ)