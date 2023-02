Polizei stellt Alkoholgeruch fest: Autofahrer droht Anzeige

Ein 79-jähriger Autofahrer fuhr offenkundig betrunken durch Dasing. Ihm droht nun eine Anzeige.

In Dasing war am Mittwoch ein 79-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs. Dabei geriet er in der Aichacher Straße gegen 19.40 Uhr in eine Polizeikontrolle. Die Beamtinnen und Beamten nahmen einen deutlichen Alkoholgeruch wahr, konnten jedoch vor Ort keinen erfolgreichen Alkoholtest durchführen.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann zur Dienststelle gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Dem Autofahrer droht nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)