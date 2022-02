Polizeikontrolle mit Folgen: 20-jährige Fahrerin hält zunächst nicht an

Eine 20-Jährige fällt in Dasing der Polizei auf. Als ein Beamter sie zum Anhalten auffordert, fährt sie erst einmal weiter. Warum ihr jetzt Ärger droht.

Eine Verkehrskontrolle am späten Donnerstagabend könnte für eine 20-Jährige Folgen haben. Gegen 22:25 Uhr führte eine Streife der Polizeiinspektion Friedberg Verkehrskontrollen in der Aichacher Str. in Dasing durch.

Aufgrund starker Beschleunigung mit aufheulendem Motor sollte ein BMW angehalten werden. Die Fahrerin fuhr laut Polizei jedoch, trotz klarer Anhaltezeichen, an dem, auf der Straße stehenden Polizeibeamten vorbei. Erst nach ca. 50 Metern kam die Fahrerin zum Stehen.

Im Rahmen der Kontrolle wurde bei der 20-Jährigen ein Atemalkoholwert von 0,64 Promille festgestellt. Aufgrund ihrer Fahrweise wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (AZ)