Dasing

12:00 Uhr

Priesterwechsel zwischen Pallottinern: Von einem Entdecker zum anderen

Plus In der Gemeinde Dasing wechselt der priesterliche Mitarbeiter. Während es den Alten in die Oberpfalz zieht, wagt der Neue den Sprung von Rom ins Wittelsbacher Land.

Von Bill Titze Artikel anhören Shape

Beide haben in ihrem Leben einen weiten Weg zurückgelegt. Das gilt sowohl in geografischer, kultureller als auch hierarchischer Hinsicht. An diesem kalten Morgen sitzen sie nun beide an einem Tisch im Dasinger Pfarrheim. Auf der einen Seite Pallottinerpater Laban Nanduri, gebürtig aus Indien, der rund anderthalb Jahre als sogenannter priesterlicher Mitarbeiter in der Pfarreigemeinde arbeitete. Auf der anderen sein Mitbruder Pater Martin Manus, der zuvor zwölf Jahre lang in Rom tätig war und nun ab dem 5. Februar Nanduris Stelle übernimmt.

