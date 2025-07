Radfahrer bei Unfall in Dasing verletzt

Ein Autofahrer hat einen Radler beim Ausbiegen von einem Parkplatz übersehen und angefahren. Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr an einem Getränkemarkt. Der Autofahrer bog laut Polizei vom Parkplatz auf die Aichacher Straße ein. Dabei bemerkte er nicht, dass von rechts auf dem Radweg ein Fahrradfahrer nahte. Der Pkw prallte mit der Front gegen den linken hinteren Reifen des Fahrrades. Dabei handelte es sich um ein behindertengerechtes Dreirad. Der Fahrradfahrer fiel bei dem Zusammenstoß vom Rad und wurde dabei verletzt. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung seiner Verletzung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. (AZ)

