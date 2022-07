Raiffeisenbank Wittelsbacher Land sieht sich durch Fusion gestärkt

Die Bilanzsumme der Raiffeisenbank steigt nach dem Zusammenschluss auf 1,5 Milliarden Euro. Im Aufsichtsrat des Geldinstituts gibt es einen Wechsel.

Eine sehr po­si­tive Bilanz zogen die Vorstände der Raiffeisenbank Wittelsbacher Land bei der diesjährigen Vertre­terversammlung in Dasing. Der Bilanzgewinn beträgt eine knappe Million Euro. Auf die Ge­schäftsguthaben der Mitglieder wird davon eine Dividende von zwei Prozent ausgeschüttet.

Die ehemaligen Raiffeisenbanken Kissing-Mering und Adelzhausen-Sielenbach hat­ten sich im vergangenen Jahr zur Raiffeisenbank Wittelsbacher Land zusammengeschlossen. „Die Fusion wurde planmäßig bewäl­tigt. Sie sichert unsere Zukunftsfähigkeit als star­ker Finanzpartner in der Region“, sagte der Vorstandsvorsitzende Peter Burnhauser. Man sehe sich gut für kommende Herausforde­run­gen gerüstet.

Raiffeisenbank Wittelsbacher Land steigert Eigenkapital

Hohe Zuwächse im Kundenge­schäft und ein stabiles Ergebnis präsentierten die Vorstände für 2021. Der Anstieg der Bilanz­sum­me auf über 1,5 Milliarden Euro hatte die Fusion der beiden Ban­ken bewirkt. Das betreute Kun­den­volumen wurde um gut elf Pro­zent auf 2,9 Milliarden Euro ge­steigert. Die Kundenkredite erfuh­ren eine Steigerung von gut neun Prozent. Der anhaltende Im­mobilienboom und günstige Bau­zinsen erwiesen sich erneut als Wachstumstreiber.

Ebenfalls stark nachgefragt wurden Wertpapiere und Fonds. Der Bestand wuchs um 74 Millionen Euro. Der Zinsü­ber­schuss stieg um eine auf 22 Millionen Euro, während die Zinsspanne auf 1,48 Prozent zu­rückging. Der Provisionsüber­schuss liegt stabil bei knapp sie­ben Millionen Euro. Das Eigenka­pi­tal ist um zehn Millionen auf 126 Millionen Euro gestiegen. Vorran­gi­ges Ziel der Geschäftspolitik sei die weitere Eigenkapitalstärkung, um künftiges Kreditwachstum zu ermöglichen.

Die Fusion kostet zunächst einmal Geld

Durch Einmaleffekte der Fusion sind die allgemeinen Verwaltungs­kosten auf 16,7 Millionen Euro ge­stiegen. Mit knapp zwölf Millionen Euro entfällt der Löwenanteil auf Personalaufwendungen. Haupt­posten bei den Sachauf­wen­dungen von knapp fünf Millio­nen Euro sind IT-Leistungen und Beiträge zum genossenschaftli­chen Sanierungstopf. Der Steuer­aufwand schlägt mit 4,3 Millionen Euro zu Buche. Davon bleiben knapp zwei Millionen Euro Gewer­besteuer in der Region.

Die Bank investiert kontinuierlich in die Aus- und Fortbildung ihrer Mitarbeiter. Fünf neue Auszubil­den­de starteten 2021 ihre Berufs­laufbahn zum Bankkaufmann. Mit Stolz berichtete Vorstand Arnulf Ringler über die hohe Zahl an Be­triebsjubiläen. Um die Beratungs­qua­lität zu optimieren, setzt die Bank verstärkt auf Spezialisten in der Baufinanzierung und in der Gewerbekundenberatung. Die laufende Umstellung auf elektro­ni­sche Kreditakten verbessert inner­betriebliche Prozessabläufe. Wegen niedriger Kundenfrequenz wurde die Geschäftsstelle in Eu­ras­burg geschlossen.

Veränderung im Aufsichtsrat: Peter Müller scheidet aus

Turnusmäßig schieden Peter Mül­ler und Prof. Peter Zerle aus dem Aufsichtsrat aus. Während Zerle einstimmig wiederge­wählt wurde, verzichtete der Aufsichtsratsvorsit­zen­de Peter Müller auf eine er­neute Kandidatur. Eine Laudatio auf 19 Jahre engagierte Arbeit von Peter Müller im Aufsichtsrat, davon 15 Jahre als dessen Vorsit­zender, hielten Peter Burnhauser und Johann Greppmeier als stell­vertretender Aufsichtsratsvorsit­zen­der. Müller habe die hohen Vor­gaben der Bafin an den Auf­sichtsrat in idealer Weise ver­kör­pert und maßgeblich zur dynami­schen Entwicklung der Raiffeisen­bank beigetragen.

Für seine hohen Verdienste um das Genossenschaftswesen wurde der scheidende Aufsichtsratsvor­sit­zen­de mit der Silbernen Ehren­na­del und mit einer Ehrenurkunde des Genossenschaftsverbands ausgezeichnet.